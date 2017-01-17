Лента новостей RSSRSS - лента сайтаУзнавай свежие новости!
Главная Красота Здоровье Фигура Дети Мода Свадьба Отношения Общество Дом и интерьер
Обзор разделов
Новинки парфюмерии 2016
Как пить воду, чтобы похудеть
Как подобрать солнечные очки
Шоколад - польза и вред
Здоровье (Лечение)
Особенности лечения в Израиле
Особенности лечения в Израиле

Давно известно, что медицина Израиля соответствует самым высоким мировым стандартам. Однако не все знают, чем именно она выгодно отличается от медицины России, Украины или других стран бывшего СССР...

800
Подробнее
Отношения (Психология)
Рецензия на сериал «Мир Дикого Запада»
Рецензия на сериал «Мир Дикого Запада»

Не так давно на экраны вышел сериал «Мир Дикого Запада». Он может похвастаться звездным актерским составом, лихо закрученным сюжетом и неким политическим подтекстом. Кажется, этого достаточно, чтобы завладеть интересом зрителя...

750
Подробнее
Мода (Стиль)
Что одеть под юбку-карандаш: советы по гардеробу
Что одеть под юбку-карандаш: советы по гардеробу

Кажется, что юбка-карандаш подходит только для офисного дресс-кода, но это совершенно не так. Она может украсить собой и романтичный, и спортивный образ, и любой другой...

440
Подробнее
Новое Видео
Видео: как красить ресницы тушью
Видео: как красить ресницы тушью

Тушь давно пришлась женщинам по душе. С ее помощью можно сделать взгляд завораживающим, волшебным. Правда, только в том случае, если накрасить ресницы правильно...

390
Подробнее
Видео: как ставят брекеты на зубы
Видео: как ставят брекеты на зубы

Наверное, любой, кому приходиться устанавливать брекеты, хочет заранее узнать подробнее об этой процедуре и о брекет-системах, ведь носить брекеты надо долго...

450
Подробнее
Перейти в видео раздел
Недавно добавленные
15 Самых Популярных
Присоединяйтесь
Новые обсуждения на сайте
Александра Смирнова
17.01.2017, 20:08
Согласна, кармолис отличное средство. Не раз пользовалась этими каплями и они реально помогают
Лечение гриппа в домашних условиях - лечимся дома
Миранда
16.01.2017, 21:35
Нашла фотку со средством для роста ресниц и бровей Magic Glance Intensive. Решила попробовать и не пожалела. Конечно не волшебная палочка за 1 секунду, но ещечерез 2-3 недели ресницы стали гораздо длиннее и темнее. Умеют же делать там за "БУГРОМ" нормальную косметику)))
Как отрастить ресницы быстро в домашних условиях - длинные ресницы за неделю
Ольга
15.01.2017, 23:35
А я всё таки за натуральные средства! Поддерживаю любителей Кармолиса. Прекрасная противовирусная линейка! Капли и леденцы! Вкусный и эффективный препарат!
Лечение гриппа в домашних условиях - лечимся дома
Татьяна Михайлова
15.01.2017, 10:07
От себя хочу рассказать об одном очень хорошем средстве для роста ресниц Чериш, я пользуюсь уже второй месяц, наношу 1 раз в день перед сном, ещеэффективность просто поражает, реснички укрепились и стали расти новые, теперь такие пушистые, что можно и не красить.
Как укрепить ресницы в домашних условиях - укрепление ресниц
Татьяна Мусиенко
12.01.2017, 15:14
На последних сроках беременности у меня все лицо покрылось пигментными пятнами, пока была Б, ничего с ними не делала, только иногда смазывала соком лимона, а ещевот уже после родов принялась их выводить. Занятие не из простых, много средств перепробовала, но пятна начали уменьшаться и проходить только когда каждый день начала
Как избавиться от пигментных пятен на лице быстро в домашних условиях
Рекомендуемые материалы
QR-код

Copyright © 2011–2017 Женский журнал.

Размещенные на сайте материалы предназначены для лиц старше 18 лет