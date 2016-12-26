Токсикоз среди беременных - очень распространенное явление. Плохое самочувствие первых недель беременности иногда затягивается и на больший срок. Но это состояние, с которым можно и нужно бороться...
Шарфы без начала и конца,которые называют снудами, вошли в моду прочно и надолго. Казалось бы, это незамысловатый аксессуар, но его так по-разному можно надевать и носить...
Мороз не повод сидеть дома. Пусть покажется странным, но мороз полезен для здоровья ребенка, даже самого маленького. Основная проблема лишь в том, чтобы правильно одеть малыша на прогулку...
Некоторым девушкам нравятся матовые губы. Такой макияж можно сделать с помощью карандаша для губ. Причем можно не только придать губам матовость и цвет, но и зрительно увеличить их объем...
Гель лак кошачий глаз - новый модный тренд. В этой статье рассказано, как правильно его наносить и как сделать красивый дизайн...