Пальто без рукавов стали необыкновенно популярны. Этот не совсем обычный предмет гардероба надо уметь правильно носить, а точнее подбирать под него одежду и обувь...
Осенью, зимой и ранней весной сложно обойтись без сапог. Но не бойтесь холодов, они не заставят вас отказаться от красивых и модных образов. Даже в зимних сапогах можно выглядеть элегантно и стильно...
Платье способно украсить женскую фигуру больше, чем какая-либо другая одежда. Сделать образ более изысканным можно с помощью правильно подобранных украшений...
Наверное, любой, кому приходиться устанавливать брекеты, хочет заранее узнать подробнее об этой процедуре и о брекет-системах, ведь носить брекеты надо долго...
Желтые зубы - это некрасиво. Особенно заметен желтый оттенок зубов в сочетании с яркой помадой. Если эта проблема вас коснулась, узнайте, как быстро избавиться от нее и вернуть белизну зубам...