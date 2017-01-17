Давно известно, что медицина Израиля соответствует самым высоким мировым стандартам. Однако не все знают, чем именно она выгодно отличается от медицины России, Украины или других стран бывшего СССР...
Не так давно на экраны вышел сериал «Мир Дикого Запада». Он может похвастаться звездным актерским составом, лихо закрученным сюжетом и неким политическим подтекстом. Кажется, этого достаточно, чтобы завладеть интересом зрителя...
Кажется, что юбка-карандаш подходит только для офисного дресс-кода, но это совершенно не так. Она может украсить собой и романтичный, и спортивный образ, и любой другой...
Тушь давно пришлась женщинам по душе. С ее помощью можно сделать взгляд завораживающим, волшебным. Правда, только в том случае, если накрасить ресницы правильно...
Наверное, любой, кому приходиться устанавливать брекеты, хочет заранее узнать подробнее об этой процедуре и о брекет-системах, ведь носить брекеты надо долго...