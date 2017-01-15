Платье способно украсить женскую фигуру больше, чем какая-либо другая одежда. Сделать образ более изысканным можно с помощью правильно подобранных украшений...
Токсикоз среди беременных - очень распространенное явление. Плохое самочувствие первых недель беременности иногда затягивается и на больший срок. Но это состояние, с которым можно и нужно бороться...
Шарфы без начала и конца,которые называют снудами, вошли в моду прочно и надолго. Казалось бы, это незамысловатый аксессуар, но его так по-разному можно надевать и носить...
Наверное, любой, кому приходиться устанавливать брекеты, хочет заранее узнать подробнее об этой процедуре и о брекет-системах, ведь носить брекеты надо долго...
Желтые зубы - это некрасиво. Особенно заметен желтый оттенок зубов в сочетании с яркой помадой. Если эта проблема вас коснулась, узнайте, как быстро избавиться от нее и вернуть белизну зубам...