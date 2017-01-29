Чтобы вкусно поесть или утолить жажду, современному горожанину необязательно стоять у плиты и идти в магазин за свежим соком или минеральной водой, достаточно позвонить в службу доставки, и заказ привезут на дом в короткие сроки...
Давно известно, что медицина Израиля соответствует самым высоким мировым стандартам. Однако не все знают, чем именно она выгодно отличается от медицины России, Украины или других стран бывшего СССР...
Не так давно на экраны вышел сериал «Мир Дикого Запада». Он может похвастаться звездным актерским составом, лихо закрученным сюжетом и неким политическим подтекстом. Кажется, этого достаточно, чтобы завладеть интересом зрителя...
Сейчас в моде перманентный макияж, и это немудрено при теперешнем ритме жизни. Удобно вставать утром с постели чуть позже, ведь, например, окрашенные перманентом брови каждый день красить уже не надо. Давайте разберемся, как делают эту процедуру...
Тушь давно пришлась женщинам по душе. С ее помощью можно сделать взгляд завораживающим, волшебным. Правда, только в том случае, если накрасить ресницы правильно...