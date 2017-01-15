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Мода (Аксессуары)
Как выбрать украшения к платью
Как выбрать украшения к платью

Платье способно украсить женскую фигуру больше, чем какая-либо другая одежда. Сделать образ более изысканным можно с помощью правильно подобранных украшений...

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Здоровье (Беременность)
Токсикоз при беременности и методы борьбы с ним
Токсикоз при беременности и методы борьбы с ним

Токсикоз среди беременных - очень распространенное явление. Плохое самочувствие первых недель беременности иногда затягивается и на больший срок. Но это состояние, с которым можно и нужно бороться...

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Мода (Аксессуары)
Как правильно одевать и носить снуд
Как правильно одевать и носить снуд

Шарфы без начала и конца,которые называют снудами, вошли в моду прочно и надолго. Казалось бы, это незамысловатый аксессуар, но его так по-разному можно надевать и носить...

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Новое Видео
Видео: как ставят брекеты на зубы
Видео: как ставят брекеты на зубы

Наверное, любой, кому приходиться устанавливать брекеты, хочет заранее узнать подробнее об этой процедуре и о брекет-системах, ведь носить брекеты надо долго...

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Видео: как отбелить зубы в домашних условиях
Видео: как отбелить зубы в домашних условиях

Желтые зубы - это некрасиво. Особенно заметен желтый оттенок зубов в сочетании с яркой помадой. Если эта проблема вас коснулась, узнайте, как быстро избавиться от нее и вернуть белизну зубам...

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Ольга
15.01.2017, 23:35
А я всё таки за натуральные средства! Поддерживаю любителей Кармолиса. Прекрасная противовирусная линейка! Капли и леденцы! Вкусный и эффективный препарат!
Лечение гриппа в домашних условиях - лечимся дома
Татьяна Михайлова
15.01.2017, 10:07
От себя хочу рассказать об одном очень хорошем средстве для роста ресниц Чериш, я пользуюсь уже второй месяц, наношу 1 раз в день перед сном, ещеэффективность просто поражает, реснички укрепились и стали расти новые, теперь такие пушистые, что можно и не красить.
Как укрепить ресницы в домашних условиях - укрепление ресниц
Татьяна Мусиенко
12.01.2017, 15:14
На последних сроках беременности у меня все лицо покрылось пигментными пятнами, пока была Б, ничего с ними не делала, только иногда смазывала соком лимона, а ещевот уже после родов принялась их выводить. Занятие не из простых, много средств перепробовала, но пятна начали уменьшаться и проходить только когда каждый день начала
Как избавиться от пигментных пятен на лице быстро в домашних условиях
Аня Гурьянова
26.12.2016, 20:28
Понравился ваш петушок текстильный) Заберу себе идею. Много фоток смотрела с украшенными елками.
Как украсить елку в 2017 году - украшаем елку на новый год (+фото)
Жена
16.12.2016, 21:50
Согласна с оксаной, тоже профилактику амиксином проводила, не заболела пока что Насчет остальных типа лекарств как то сомневаюсь...
Лечение гриппа в домашних условиях - лечимся дома
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