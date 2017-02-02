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Круглосуточная доставка пиццы, шашлыков, роллов и напитков
Круглосуточная доставка пиццы, шашлыков, роллов и напитков

Чтобы вкусно поесть или утолить жажду, современному горожанину необязательно стоять у плиты и идти в магазин за свежим соком или минеральной водой, достаточно позвонить в службу доставки, и заказ привезут на дом в короткие сроки...

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Мода (Стиль)
Что носить женщинам за 40 лет: гардероб
Что носить женщинам за 40 лет: гардероб

С возрастом гардероб женщины должен меняться, но это не значит, что надо погружать себя в бесформенные наряды и попрощаться со стилем. Можно выглядеть стильно и после сорока, если следовать модным правилам выбора гардероба...

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Красота (Косметика)
Чем отличается BB-крем от CC-крема
Чем отличается BB-крем от CC-крема

В последнее время стали популярными не просто тональные средства, а многофункциональные BB и CC крема. И разница между ними не только в названии, но и в свойствах...

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Новое Видео
Видео: как делают перманентный макияж бровей
Видео: как делают перманентный макияж бровей

Сейчас в моде перманентный макияж, и это немудрено при теперешнем ритме жизни. Удобно вставать утром с постели чуть позже, ведь, например, окрашенные перманентом брови каждый день красить уже не надо. Давайте разберемся, как делают эту процедуру...

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Видео: как красить ресницы тушью
Видео: как красить ресницы тушью

Тушь давно пришлась женщинам по душе. С ее помощью можно сделать взгляд завораживающим, волшебным. Правда, только в том случае, если накрасить ресницы правильно...

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Новые обсуждения на сайте
Диночка
02.02.2017, 01:35
Я своего ребенка не могу заставить есть лук и чеснок. Она на него просто не может смотреть. А иммунитет мы стараемся укреплять круглый год. Много ещефруктов и овощей едим, прогулки частые на свежем воздухе, летом - на море ездим. В период эпидемий еще для профилактики врач нам посоветовала пропивать курс
Профилактика гриппа и ОРВИ у детей - профилактические мероприятия и рекомендации
Борис Владимирович
29.01.2017, 02:55
Дура ты дура! Если мужчина любит то вы не соблазните его!!!
Как увести женатого мужчину - уводим женатого мужчину
Карина
26.01.2017, 09:35
вот однажды я проснулась и не смогла пошевелиться, как хорошо, что у меня медцентр рядом и там оказался врач-мануал, который согласился принять меня вне очереди, ещея спустя 2 часа после приема снова пархала!
Что делать если болит шея слева, справа, сзади - боль в шеи
Карина
26.01.2017, 09:30
Очень хорошая статья, увы сейчас в моде бабушкины методы, а ведь любое лечение должно быть назначено врачом! Только вот хороший ЛОР это редкость, хорошо, ещечто после долгих поисков я нашла такого доктора!
Как избавиться от гайморита в домашних условиях быстро - навсегда
Алена Максимова
25.01.2017, 14:33
Как по мне нужно на заказ сшить, значит оно точно будет под тебя.
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