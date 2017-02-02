Чтобы вкусно поесть или утолить жажду, современному горожанину необязательно стоять у плиты и идти в магазин за свежим соком или минеральной водой, достаточно позвонить в службу доставки, и заказ привезут на дом в короткие сроки...
В последнее время стали популярными не просто тональные средства, а многофункциональные BB и CC крема. И разница между ними не только в названии, но и в свойствах...
Давно известно, что медицина Израиля соответствует самым высоким мировым стандартам. Однако не все знают, чем именно она выгодно отличается от медицины России, Украины или других стран бывшего СССР...
Сейчас в моде перманентный макияж, и это немудрено при теперешнем ритме жизни. Удобно вставать утром с постели чуть позже, ведь, например, окрашенные перманентом брови каждый день красить уже не надо. Давайте разберемся, как делают эту процедуру...
Тушь давно пришлась женщинам по душе. С ее помощью можно сделать взгляд завораживающим, волшебным. Правда, только в том случае, если накрасить ресницы правильно...