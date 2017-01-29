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Круглосуточная доставка пиццы, шашлыков, роллов и напитков
Круглосуточная доставка пиццы, шашлыков, роллов и напитков

Чтобы вкусно поесть или утолить жажду, современному горожанину необязательно стоять у плиты и идти в магазин за свежим соком или минеральной водой, достаточно позвонить в службу доставки, и заказ привезут на дом в короткие сроки...

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Здоровье (Лечение)
Особенности лечения в Израиле
Особенности лечения в Израиле

Давно известно, что медицина Израиля соответствует самым высоким мировым стандартам. Однако не все знают, чем именно она выгодно отличается от медицины России, Украины или других стран бывшего СССР...

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Отношения (Психология)
Рецензия на сериал «Мир Дикого Запада»
Рецензия на сериал «Мир Дикого Запада»

Не так давно на экраны вышел сериал «Мир Дикого Запада». Он может похвастаться звездным актерским составом, лихо закрученным сюжетом и неким политическим подтекстом. Кажется, этого достаточно, чтобы завладеть интересом зрителя...

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Новое Видео
Видео: как делают перманентный макияж бровей
Видео: как делают перманентный макияж бровей

Сейчас в моде перманентный макияж, и это немудрено при теперешнем ритме жизни. Удобно вставать утром с постели чуть позже, ведь, например, окрашенные перманентом брови каждый день красить уже не надо. Давайте разберемся, как делают эту процедуру...

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Видео: как красить ресницы тушью
Видео: как красить ресницы тушью

Тушь давно пришлась женщинам по душе. С ее помощью можно сделать взгляд завораживающим, волшебным. Правда, только в том случае, если накрасить ресницы правильно...

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Дура ты дура! Если мужчина любит то вы не соблазните его!!!
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Карина
26.01.2017, 09:35
вот однажды я проснулась и не смогла пошевелиться, как хорошо, что у меня медцентр рядом и там оказался врач-мануал, который согласился принять меня вне очереди, ещея спустя 2 часа после приема снова пархала!
Что делать если болит шея слева, справа, сзади - боль в шеи
Карина
26.01.2017, 09:30
Очень хорошая статья, увы сейчас в моде бабушкины методы, а ведь любое лечение должно быть назначено врачом! Только вот хороший ЛОР это редкость, хорошо, ещечто после долгих поисков я нашла такого доктора!
Как избавиться от гайморита в домашних условиях быстро - навсегда
Алена Максимова
25.01.2017, 14:33
Как по мне нужно на заказ сшить, значит оно точно будет под тебя.
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Александра Смирнова
17.01.2017, 20:08
Согласна, кармолис отличное средство. Не раз пользовалась этими каплями и они реально помогают
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