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С чем носить пальто без рукавов
С чем носить пальто без рукавов

Пальто без рукавов стали необыкновенно популярны. Этот не совсем обычный предмет гардероба надо уметь правильно носить, а точнее подбирать под него одежду и обувь...

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Мода (Стиль)
Что одеть под сапоги
Что одеть под сапоги

Осенью, зимой и ранней весной сложно обойтись без сапог. Но не бойтесь холодов, они не заставят вас отказаться от красивых и модных образов. Даже в зимних сапогах можно выглядеть элегантно и стильно...

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Мода (Аксессуары)
Как выбрать украшения к платью
Как выбрать украшения к платью

Платье способно украсить женскую фигуру больше, чем какая-либо другая одежда. Сделать образ более изысканным можно с помощью правильно подобранных украшений...

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Видео: как ставят брекеты на зубы
Видео: как ставят брекеты на зубы

Наверное, любой, кому приходиться устанавливать брекеты, хочет заранее узнать подробнее об этой процедуре и о брекет-системах, ведь носить брекеты надо долго...

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Видео: как отбелить зубы в домашних условиях
Видео: как отбелить зубы в домашних условиях

Желтые зубы - это некрасиво. Особенно заметен желтый оттенок зубов в сочетании с яркой помадой. Если эта проблема вас коснулась, узнайте, как быстро избавиться от нее и вернуть белизну зубам...

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Александра Смирнова
17.01.2017, 20:08
Согласна, кармолис отличное средство. Не раз пользовалась этими каплями и они реально помогают
Лечение гриппа в домашних условиях - лечимся дома
Миранда
16.01.2017, 21:35
Нашла фотку со средством для роста ресниц и бровей Magic Glance Intensive. Решила попробовать и не пожалела. Конечно не волшебная палочка за 1 секунду, но ещечерез 2-3 недели ресницы стали гораздо длиннее и темнее. Умеют же делать там за "БУГРОМ" нормальную косметику)))
Как отрастить ресницы быстро в домашних условиях - длинные ресницы за неделю
Ольга
15.01.2017, 23:35
А я всё таки за натуральные средства! Поддерживаю любителей Кармолиса. Прекрасная противовирусная линейка! Капли и леденцы! Вкусный и эффективный препарат!
Лечение гриппа в домашних условиях - лечимся дома
Татьяна Михайлова
15.01.2017, 10:07
От себя хочу рассказать об одном очень хорошем средстве для роста ресниц Чериш, я пользуюсь уже второй месяц, наношу 1 раз в день перед сном, ещеэффективность просто поражает, реснички укрепились и стали расти новые, теперь такие пушистые, что можно и не красить.
Как укрепить ресницы в домашних условиях - укрепление ресниц
Татьяна Мусиенко
12.01.2017, 15:14
На последних сроках беременности у меня все лицо покрылось пигментными пятнами, пока была Б, ничего с ними не делала, только иногда смазывала соком лимона, а ещевот уже после родов принялась их выводить. Занятие не из простых, много средств перепробовала, но пятна начали уменьшаться и проходить только когда каждый день начала
Как избавиться от пигментных пятен на лице быстро в домашних условиях
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